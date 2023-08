Arriva ciclone dal nord, tempo instabile e calo delle temperature

Temperature leggermente sotto media al Nord, venti tesi ed anomali per il periodo su gran parte del Centro e lo spauracchio di un probabile ritorno a condizioni quasi autunnali da giovedì 3. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, i primi giorni di agosto iniziano in netto contrasto con il caldo da record registrato in luglio. Non solo: queste condizioni potrebbero mantenere su tutta l'Italia temperature sotto la media fino a Ferragosto.

"Mentre l'ultima fiammata di Caronte scalderà il Sud con locali picchi di 40 gradi - afferma - già da giovedì arriveranno violenti temporali, associati a probabili grandinate e colpi di vento al Nord". Domani sarà una giornata di transizione con tanto sole ovunque. Nel frattempo il Ciclone scenderà rapidamente dalla Scozia verso Sud, attraverso la Francia e le regioni alpine, portando subito tanta aria fresca atlantica e molto instabile sull'Italia: il contrasto con le masse d'aria preesistenti, prettamente estive, favorirà fenomeni intensi, piogge a tratti anche abbondanti con grandine giovedì al Nord, venerdì anche al Centro e durante il weekend un calo termico significativo al Sud. Una 'passata' temporalesca importante, diffusa, che potrebbe mantenere su tutta l'Italia temperature sotto la media fino a Ferragosto.

Nel dettaglio

- Martedì 1. Al Nord: isolati temporali su Alpi, Prealpi e zone adiacenti, soleggiato altrove. Al Centro: bel tempo ovunque, ventoso. Al Sud: tutto sole e clima caldo.

- Mercoledì 2. Al Nord: bel tempo prevalente, qualche rovescio in serata sulle Alpi. Al Centro: tutto sole. Al Sud: bella giornata con temperature in aumento.

- Giovedì 3. Al Nord: arriva il maltempo. Al Centro: soleggiato a tratti variabile. Al Sud: bella giornata con temperature in ulteriore aumento. Tendenza: forti temporali e calo termico al Nord, poi verso le regioni centrali e meridionali entro il weekend.

