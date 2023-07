Luca Delfino lascia il carcere, va nella Rems di Genova

Luca Delfino, condannato a 16 anni e mezzo di carcere per l'omicidio di Antonella Multari, è uscito dalla casa circondariale di La Spezia questa mattina raggiungendo poco dopo le sette la Rems di Villa Caterina sulle alture di Genova Pra'.

Delfino, che dovrà rimanere per 6 anni e mezzo in misura di scurezza nella struttura genovese, è arrivato a bordo di un furgone della Polizia Penitenziaria. Nella struttura alloggerà in una stanza singola dove potrà avere la televisione e la Playstation ma non internet o apparecchi in grado di comunicare con l'esterno.

L'uomo era stato indagato e poi assolto per l'omicidio di un'altra ex, Luciana Biggi, trucidata nei vicoli di Genova nel 2006. Dal carcere avrebbe provato a organizzare l'omicidio della sorella gemella di Luciana, Bruna.

Le regole della Rems prevedono che i suoi famigliari possano fargli visita una volta al mese. Giovedì scorso una cinquantina di abitanti della zona aveva manifestato contro la Rems, che prima di diventare tale era una struttura dedicata ai disabili.

All'arrivo di Delfino questa mattina non vi erano manifestanti ma solo gli striscioni che da qualche giorno campeggiano di fronte all'entrata. Tra gli abitanti vi è il timore di evasione come già avvenuto in passato, tra cui spicca quella dell'ultrà del Genoa Pietro Bottino che morì poche ore dopo in un drammatico incidente in moto sulla A26.

L'ultima evasione è avvenuta giovedì 20 luglio quando un cittadino marocchino di 37 anni aveva sfondato la rete salvo poi rientrare spontaneamente due giorni dopo.

