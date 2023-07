Mondiali di scherma, l'ucraina Kharlan batte la russa Smirnova ma non le stringe la mano

Il mancato saluto da parte della ucraina Olga Kharlan nei confronti della russa Anna Smirnova, al termine dell'incontro di sciabola ai Mondiali di scherma a Milano, ha portato alla esclusione dal torneo per l'atleta ucraina. Nonostante la vittoria per 15-7, infatti, Kharlan compare come "esclusa" nel tabellone ufficiale, con conseguente passaggio del turno per la bulgara Yoana Ilieva.

"Penso che abbiate visto tutto, l'unica cosa che non ho voluto fare era stringerle mano, ero convinta di avere questa possibilità. Le ho proposto di fare il saluto con la lama ma lei non voleva, e l'arbitro insieme a qualcuno della direzione torneo, mi hanno detto di andare via. È molto crudele per tutti, anche per l'arbitro che era turbato. Il sistema, questa federazione, sta uccidendo tutti, anche gli arbitri". Così Olga Kharlan ha commentato la sua esclusione dal torneo di sciabola ai Mondiali di scherma a Milano per non aver stretto la mano, al termine dell'incontro, alla russa Anna Smirnova.

