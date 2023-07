Caldo: Mercoledì bollino rosso in 23 città ma giovedì scendono a 18

Afa in attenuazione al nord Italia, nei prossimi giorni. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, i bollini rossi scenderanno dai 23 di mercoledì ai 18 di giovedì 20 luglio. Resta massima allerta ad Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Mentre le città con bollino giallo diventano 8 e sono tutte al nord: Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Passerà da giallo a arancione, invece, il bollino previsto a Genova.

Nella giornata di martedì i bollini arancioni, sono 5: Bari, Catania, Civitavecchia, Milano, Reggio Calabria e Torino. Solo uno è giallo, a Genova, mentre sono rossi in tutte le restanti città: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

La situazione peggiora mercoledì 19 luglio, quando a essere contrassegnate da bollino rosso saranno 23 città: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo; i gialli passeranno a due, Bolzano e Genova, mentre Reggio Calabria resterà arancione.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore.



