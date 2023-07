Orlandi: familiari zio, su di lui insinuazioni false e gravi

"A oltre 10 anni dalla sua morte, avvenuta nel luglio 2009, in questi giorni sono apparse ricostruzioni giornalistiche nelle quali sono state fatte allusioni più o meno esplicite sulla figura di Mario Meneguzzi, paventando una sua dubbia moralità e, addirittura, un possibile coinvolgimento nella scomparsa della povera Emanuela Orlandi. Si è tentato persino di mettere in relazione la sua immagine con quella di un identikit relativo ad una persona che sarebbe stata vista con Emanuela il giorno della scomparsa. La gravità delle insinuazioni pari solo alla loro falsità, infondatezza e portata diffamatoria, ci impone di uscire da quel riserbo che ha contraddistinto il nostro operato e il nostro stile di vita.

Mario Meneguzzi ha sempre condotto una vita specchiata con forte impronta religiosa e questo sia in ambito familiare che lavorativo". E' quanto affermano la moglie, Lucia Orlandi e i figli Giorgio e Monica Meneguzzi.



