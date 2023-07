Mamma strangola il figlio di un anno nel Pavese

Tragedia a Voghera (Pavia). Una mamma ha strangolato questa mattina suo figlio, un bambino di appena un anno. Si trovava in casa da sola e sarebbe stata lei a dare l'allarme al 112. Gli operatori del 118 intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo. La donna, che ha 45 anni, è stata sottoposta a fermo da parte dei carabinieri. Al momento i trova ora in ospedale, nel reparto di Psichiatria del San Matteo, per una serie di accertamenti dopo di che, quando sarà possibile, i magistrati la interrogheranno in presenza di un avvocato.

Quando ha strangolato suo figlio, un bambino di appena un anno, Elisa Roveda era sola in casa a Voghera. E' quanto è emerso dai primi accertamenti sul dramma di questa mattina in via Mezzana. Soltanto un'ora è rimasta sola. Secondo quanto riferito dai vicini, la donna era seguita dalla famiglia. Il padre del piccolo, secondo una prima ricostruzione, era uscito per andare al lavoro e un'ora dopo è arrivata la madre della donna che ha subito chiamato il 118. Per il piccolo Luca non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei carabinieri la mamma, che ha 45 anni e lavorava come impiegata, ha ammesso di aver ucciso il figlio. La donna è stata trasferita al Policlinico San Matteo di Pavia, dove si trova attualmente in stato di fermo. Al momento è sotto choc: non appena si sarà ripresa, verrà interrogata.

