Donna in bici travolta da un'auto a Lignano, è grave

(ANSA) - TRIESTE, 06 GIU - Una donna è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata investita da un'auto mentre stava procedendo in bicicletta. E' accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, lungo viale Centrale, a Lignano Sabbiadoro.

La donna, una cittadina straniera, è stata investita ed è caduta rovinosamente a terra.

Scattato l'allarme, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza da Lignano e un elicottero di soccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna, che è stata poi trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in gravi condizioni.

Gli infermieri della Sores hanno allertato le forze dell'ordine.

Poco prima, intorno alle 22, un'altra donna, sempre in viale Centrale a Lignano, è stata investita da un'auto mentre stava camminando. Si tratta di una giovane, cittadina italiana, rimasta ferita ma in maniera non grave.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato un'ambulanza da Lignano i cui sanitari hanno trasportato la giovane al Ppi (Punto di primo intervento) di Lignano e poi all'ospedale di Latisana. (ANSA).