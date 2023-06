Maturità: Valditara, ok commissioni interne per alluvionati

"Sarà positiva la risposta" del ministero dell'Istruzione e del Merito alla richiesta degli studenti delle province di Ravenna e Forlì Cesena, colpite dall'alluvione, di introdurre commissioni completamente interne per gli esami di Stato. Lo dice all'ANSA il ministro Giuseppe Valditara a margine di un convegno a Milano. È ancora in corso il confronto con gli uffici ministeriali per mettere a punto le modalità delle prove di maturità che riguardano le scuole nelle aree alluvionate. In particolare, spiega Valditara, il Mim è "in contatto con i sindaci" e "so che il sindaco di Ravenna si è sentito con la struttura questa mattina".