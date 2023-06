Staffetta a nuoto Corsica-Capraia 'no plastica' sotto le 12 ore

(ANSA) - ISOLA DI CAPRAIA (LIVORNO), 03 GIU - Si è conclusa in meno di 12 ore la traversata a nuoto, in staffetta, Corsica-Isola di Capraia, co-organizzata dalla Lega Navale Italiana e Abbracciamoli Onlus, con la collaborazione e il supporto di Greenpeace che ha accompagnato l'evento con l'imbarcazione Isla Negra. Diciotto nuotatori hanno nuotato nel Santuario dei cetacei con corrente a favore e condizioni del mare perfette. Sono partiti da Macinaggio di Rogliano, in Corsica, alle 5.30 alternandosi ogni 25 minuti per attraversare i 32 km (20 miglia) del canale che separa le due isole. Nel tragitto hanno incontrato un banco di centinaia di tonni rossi, alcuni di dimensioni superiori ai 2 metri, poi una decina di delfini del genere Stenella e, da ultimo, anche un esemplare adulto di Caretta caretta, la tartaruga.

"I nuotatori - spiega Massimiliano Amirfeiz di Lni Capraia Isola - hanno trasportato con loro una bottiglia di vetro contenente una Carta di intenti per ridurre l'utilizzo dei prodotti in plastica 'usa e getta' e incentivare politiche associate alla riduzione degli imballaggi in plastica". Il documento, messo a punto da Chimica Verde Bionet e Cnr-Ias è stato sottoscritto dai sindaci dei due Comuni, Patrice Quilici (Rogliano-Macinaggio) e Lorenzo Renzi (Capraia), come impegno delle rispettive amministrazioni".

"Oltre al contributo insostituibile dei nuotatori che hanno autofinanziato l'evento, più di 22 persone di staff hanno consentito di portare a termine un'impresa ambiziosa, oltre che particolarmente complessa essendo condotta in mare aperto", dichiara invece Cristina De Tullio, vicepresidente di Abbracciamoli onlus. L'inquinamento da plastica è uno dei problemi ambientali più gravi dei nostri tempi", aggiunge Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna Inquinamento di Greenpeace Italia. La staffetta è stata accompagnata da varie imbarcazioni, fra cui dei kayak. (ANSA).