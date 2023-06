Poliziotta uccisa in androne palazzo a Roma, le hanno sparato

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Una poliziotta è stata uccisa a Roma.

La donna è stata trovata morta in un androne di un palazzo a San Basilio, quartiere alla periferia della Capitale. Secondo quanto si apprende, è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco.

L'omicidio è avvenuto in via Rosario Nicolò. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia allertati da alcune persone che avevano sentito colpi di arma da fuoco. L'aggressore è fuggito. (ANSA).