Ciclista travolto e ucciso da un'auto pirata a Cagliari

Stava tornando a casa in sella alla sua bicicletta dopo avere finito il suo turno di lavoro Giuseppe Incani, il 60 enne travolto e ucciso da un'auto pirata questa notte nel viale Marconi, la strada che collega Cagliari a Quartu Sant'Elena. L'uomo lavorava come cuoco in un noto ristorante del capoluogo sardo. Il suo corpo è stato trovato poco dopo l'una di questa notte da un 21enne che ha avvisato i carabinieri.

Nell'area dell'incidente non vi sono telecamere, ma i rilievi tecnici sui frammenti di carrozzeria ritrovati avevano consentito agli investigatori di individuare la marca, il modello e l'anno di costruzione dell'autovettura.

E si è poi presentato alla caserma dei carabinieri di Quartu il conducente dell'auto che questa notte ha travolto e ucciso il 60enne. Si tratta di un 51enne di Quartu che non ha precedenti penali. Ora l'uomo verrà accusato di omicidio stradale e di omissione di soccorso. I carabinieri erano già sulle sue tracce, poiché appunto erano riusciti subito a individuare la marca e il modello dell'auto, una Toyota Yaris, e risalire all'anno di immatricolazione del veicolo, grazie ai frammenti di carrozzeria trovati sull'asfalto. Ora il mezzo verrà sequestrato per poter proseguire gli accertamenti tecnici, che serviranno anche per confermare la dinamica dell'incidente, oltre al racconto del conducente dell'auto.