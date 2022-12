GdF Milano sequestra 1 milione di addobbi di Natale, 15 denunce

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - La GdF di Milano ha sequestrato oltre un milione di addobbi di Natale non conformi alle norme e ha denunciato, dopo una serie di controlli, 15 commercianti.

L'operazione si è svolta a Milano e in provincia. Fra la merce sequestrata, in parte già esposta sugli scaffali dei negozi, ci sono 580mila luminarie e 1.600 statuine da presepe senza alcuna etichetta.

Le denunce riguardano la vendita di prodotti industriali con segni mendaci e l'introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi. Con l'accusa di violazione del codice del consumo sono state disposte 23 sanzioni. (ANSA).