Natale: ladri di pini a Napoli, negozianti derubati di 20 alberi

(ANSA) - NAPOLI, 08 DIC - I negozianti di via Calabritto, strada delle griffe e dello shopping nel quartiere napoletano di Chiaia, li avevano posizionati ai margini delle loro botteghe nella serata di ieri, venti alberi di Natale pronti a essere decorati, ma stamattina dei pini messi ieri sera non c'era più traccia, svaniti nella notte. Del furto dà notizia la presidente della I Municipalità di Napoli Giovanna Mazzone: "Su via Calabritto - spiega - c'era un progetto dei commercianti con il parere favorevole della Municipalità e del Comune di Napoli.

Ieri hanno messo circa venti alberi di Natale che oggi dovevano essere completati con le luci. Ma sono stati rubati nella notte.

Stamattina i commercianti sono arrivati in via Calabritto e non li hanno più trovati. Quanto accaduto è indecoroso e noi abbiamo tutta l'intenzione di aiutare i commercianti e sostenerli affinché anche via Calabritto possa essere illuminata. Abbiamo già chiesto alla ditta che si occupa delle luminarie di fare uno sforzo straordinario e quindi tornare al progetto originario.

Siamo da sempre al fianco dei commercianti e continueremo sempre ad esserlo. Le attività commerciali non possono e non devono restare al buio". (ANSA).