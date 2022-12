Casamicciola: addio silenzioso ai fidanzati uccisi dalla frana

(ANSA) - ISCHIA, 07 DIC - Sono iniziati poco dopo le 11.00 in un silenzio irreale i funerali di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, le prime vittime dell'alluvione di Casamicciola di cui si tengono le esequie: per i due fidanzati, che vivevano nella zona di via Celario, cerimonia funebre nella piccola chiesa di Santa Maria delle Grazie, sul corso principale di Lacco Ameno, il comune di nascita di Eleonora.

Per esplicito volere delle famiglie sono funerali privati, senza la presenza di autorità, anche se in chiesa è arrivato a portare il suo saluto Giovanni Legnini, il commissario straordinario all'emergenza frana; presenti anche i sindaci dei comuni di Ischia, Forio, Barano, Serrara Fontana e Lacco Ameno.

Le due bare sono state sistemate davanti all'altare una accanto all'altra e sopra decine di fiori bianchi, tanta la commozione tra i parenti e gli amici dei due giovani: Eleonora lavorava come commessa in una boutique di Ischia Porto ed era particolarmente apprezzata per la sua professionalità e gentilezza.

La chiesa è off limits anche per i giornalisti, per i quali il comune di Lacco Ameno ha attrezzato una press area dedicata a poca distanza; la richiesta ai media di non presenziare è stata rivolta pubblicamente dal sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, il quale ha spiegato che le famiglie delle vittime si sentono "massacrate" dalla pressione dei media, ed ha chiesto di rispettarne le volontà ed il dolore. Oggi i sindaci dei sei comuni dell'isola di Ischia hanno proclamato il lutto cittadino, e altrettanto avverrà in occasione dei funerali delle altre vittime previsti nei prossimi giorni. (ANSA).