Gettò a terra busti Musei Vaticani, a rischio processo

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Il 5 ottobre scorso gettò a terra due busti in marmo nei Musei Vaticani danneggiandoli. Per questa vicenda rischia di finire a processo un turista statunitense di 65 anni di origini egiziane. La Procura di Roma ha chiuso le indagini in cui si contesta il reato di "deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici". Una fattispecie che prevede condanne dai due ai cinque anni di carcere. (ANSA).