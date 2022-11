Incidente A10: demolito in anticipo cavalcavia danneggiato

(ANSA) - VARAZZE, 29 NOV - E' stato demolito con un giorno di anticipo rispetto alle previsioni iniziali il cavalcavia della Vignetta che sovrasta l'autostrada A10 tra Varazze e Celle Ligure (Genova) danneggiato da un mezzo di cantiere trasportato da un mezzo pesante venerdì scorso. Lo ha annunciato Autostrade per l'Italia.

La demolizione ha richiesto circa otto ore di lavori ed ha visto all'opera 30 persone tra tecnici e operai per quasi tutta la notte. Sono stati utilizzati un martellone per distruggere la struttura, una pinza meccanica per spezzarla in parti più piccole e consentirne il trasporto, un idrante nebulizzatore per evitare la dispersione di polveri nell'aria. Durante i lavori l'autostrada è rimasta chiusa nel tratto. Il traffico oggi è ripreso regolarmente.

L'anticipo di un giorno ha consentito di evitare l'interruzione delle utenze di luce, gas e acqua per la zona servita dal cavalcavia. Verrà sostituito da un ponte di tipo Bailey mentre la riapertura al traffico del ponte è prevista entro venerdì alle 6. (ANSA).