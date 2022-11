Ordigno bellico a Pesaro, 4/12 saranno evacuate 900 persone

(ANSA) - PESARO, 25 NOV - Sarà necessario evacuare 900 residenti di Pesaro, chiudere un tratto dell'autostrada A14 e della Strada Montefeltro domenica 4 dicembre durante le operazioni di disinnesco e rimozione di una bomba d'aereo inesplosa da mille libbre, armata di spolette, rinvenuta in un cantiere sulla Strada del Montefeltro. Nelle vicinanze sono presenti le infrastrutture dell'A14, una zona industriale, il centro abitato del quartiere di Case Bruciate. L'area interessata è stata messa in sicurezza e delimitata; è costantemente vigilata dalle forze di polizia territoriali. La pianificazione delle operazioni di messa in sicurezza, disinnesco e brillamento dell'ordigno è stata definita in due riunioni in Prefettura, il 9 e il 22 novembre, con la partecipazione degli Enti, Uffici e Comandi interessati. la data del 4 dicembre è stata individuata come la prima utile, a partire dalle ore 9:00, previa evacuazione di circa 900 residenti nella frazione di Case Bruciate, compresi nel raggio di sgombero di 755 metri, fino alle 12:00, salvo imprevisti.

L'evacuazione, a cura del Comune con l'assistenza dei volontari di protezione civile e sotto la vigilanza delle forze di polizia, che assicureranno l'interdizione dell'accesso alla zona, avrà inizio alle ore 6:00 e dovrà essere completata entro le ore 8:00. Saranno potenziati gli ordinari servizi di controllo del territorio per scongiurare eventuali tentativi di sciacallaggio.

Le operazioni di disinnesco, tramite assetti del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, inizio alle ore 9,00 per terminare presumibilmente tra le 11:00 e le 12:00. Infine si effettuerà il brillamento dell'ordigno presso una cava del luogo. Nel corso delle operazioni, saranno sospese la circolazione in un tratto dell'autostrada A14 e di un tratto di Strada Montefeltro. (ANSA).