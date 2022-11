Turismo: da metaverso a viaggi insoliti, torna a Firenze BTO

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Le nuove forme di turismo, dal Metaverso alle mete insolite, alle permanenze di medio-lungo periodo: saranno queste le protagoniste della 14/a edizione di BTO - Be Travel Onlife, la manifestazione dedicata a innovazione e turismo, in programma alla Stazione Leopolda di Firenze martedì 29 e mercoledì 30 novembre.

Cento saranno gli eventi tra approfondimenti, workshop e speech futuristici per conoscere le nuove tendenze su tecnologia applicata al travel, destinazioni, professioni, modi di viaggiare. Parola chiave è Metatourism: nello spazio espositivo i visitatori troveranno le istallazioni futuristiche di La Jetée, a partire dal colonnato 'parlante' di realtà aumentata e gli speaker virtuali, a grandezza naturale. In fiera ci sarà anche una 'Meta-BTO'.

Realizzata da Carraro Lab, una sperimentazione inedita della sinergia phygital tra eventi fisici e virtuali: mentre sul palco si terrà l'intervento inaugurale, nel grande schermo ci sarà un duplicato virtuale della Leopolda, con avatar e ambienti 3D che interagiscono con i partecipanti reali.

Una parte della mostra virtuale è dedicata alle linee guida della Commissione Europea, con le citazioni delle prese di posizione di Ursula Von Der Leyen e del commissario Thierry Breton, per stimolare un approccio al Metaverso etico, legale, sicuro, non monopolistico. Una seconda area espositiva 3D sarà dedicata al Metaverso Turistico, evoluzione immersiva del viaggio reale.

I partecipanti potranno poi visitare, sotto forma di avatar, la rassegna nel Metaverso in modalità cross-device da pc, smartphone e visori VR: una case history che servirà da apripista per le applicazioni del Metaverso al turismo Mice.

Sarà un'edizione votata alla sostenibilità: dagli allestimenti di ecodesign, con materiali a basso impatto e attenzione alla modalità di smaltimento, agli sconti per la mobilità sostenibile, BTO sarà interamente plastic free. (ANSA).