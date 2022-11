Le conversazioni online degli italiani su Qatar 2022

Ha preso il via il mondiale di calcio più contestato di sempre con polemiche (tardive?) sulle migliaia di operai migranti morti durante i lavori di preparazione, i diritti LGBTQIA+ negati, i tanti divieti e la controversa partecipazione dell’Iran.

Per verificare quale sia l’orientamento degli appassionati di calcio di tutto il mondo, ANSA e DataMediaHub hanno analizzato le conversazioni online (social + news online + blog e forum) relative alla Coppa del Mondo in Qatar nell’ultima settimana. Il monitoraggio è stato effettuato relativamente all’hashtag ufficiale dell’evento sportivo: #FIFAWorldCup. Sono state più di 3,6 milioni le citazioni relative al Mondiale, da parte di oltre 261mila autori unici, le cui citazioni hanno coinvolto (like + reaction + commenti e condivisioni) circa 33 milioni di persone. Il picco massimo è stato in occasione della cerimonia di apertura, poco prima della partita inaugurale del torneo tra Qatar e Ecuador, con più di 624mila citazioni tra le 16:00 e le 17:00 di ieri 20 novembre.

Ma anche l’annuncio della partecipazione di Jung Kook, della band di “K-pop” BTS, alla cerimonia ha generato ben 198mila citazioni tra le 06:00 e le 07:00 (GMT) del 19 novembre scorso. Volume di conversazioni che ha generato una portata potenziale, la cosiddetta “opportunity to be seen”, ovvero appunto l’opportunità che teoricamente hanno avuto in base ai tali volumi di conversazioni di essere esposti a contenuti relativi al mondiale di calcio, 106 miliardi di visualizzazioni sul tema. Stimiamo ragionevolmente che la portata effettiva si attesti a 5,3 miliardi di impression, di visualizzazioni effettive di contenuti relativi al torneo. Se consideriamo che si stima che vi siano circa 5 miliardi di utenti di Internet al mondo, ciascuno di questi, mediamente, ha visualizzato più di un contenuto relativo alla competizione sportiva.

L'analisi DatamediaHub sui Mondiali di calcio

Volumi di conversazioni che al momento sembrano riguardare poco l’Italia e gli italiani. Nel periodo preso in considerazione le citazioni di #FIFAWorldCup in italiano sono state solamente 21mila circa. Davvero poca cosa, anche se essendo assente il nostro Paese era facilmente ipotizzabile che questo avvenisse. Vedremo se anche gli ascolti televisivi confermeranno tale attitudine, o meno. I tre post che hanno generato maggior coinvolgimento sono tutti e tre dell’account della FIFA. E tutti e tre video su TikTok. A conferma della crescente influenza della piattaforma social di video brevi.

Il primo per coinvolgimento è il video della cerimonia di apertura di ieri con Jung Kook dei BTS, che ritorna in evidenza ancora una volta. Video che ha totalizzato 11,1 milioni di visualizzazioni, 2,5 milioni di like, 61mila condivisioni e 53mila commenti. L’algoritmo di intelligenza artificiale di cui è dotata la piattaforma che utilizziamo per le nostre analisi prevede ragionevolmente che nei prossimi sette giorni le citazioni di #FIFAWorldCup si attestino ad ulteriori due milioni. Del temuto boicottaggio, che evidenziavamo in apertura, praticamente non vi è traccia. Emerge infatti una netta prevalenza di sentiment, la quota di emozioni e, appunto, sentimenti contenuti nelle verbalizzazioni online, positivo, mentre la quota di negatività è assolutamente marginale e si concentra prevalentemente, oltre che sulla questione dei diritti civili, sulla non partecipazione al mondiale, all’ultimo minuto, di Benzema, e su fatto che il Qatar sia stata la prima squadra ospitante la coppa del mondo a perdere la partita inaugurale del torneo.