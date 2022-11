Scritta antisemita: proseguono indagini, verifiche su uomo

(ANSA) - TRIESTE, 11 NOV - Continuano le indagini della Digos per risalire agli autori della scritta antisemita apparsa ieri sulla facciata della sinagoga di Trieste. Gli investigatori hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza installati nei pressi del tempio ebraico. A quanto si apprende, accertamenti si stanno concentrando su una persona, un uomo, che è stata ripresa dalle telecamere tra le 2 e le 3 del mattino di ieri e che ora deve essere identificata.

La scritta "Gli ebrei sono i novi razzisti e fascisti" era stata disegnata sul muro perimetrale della sinagoga, lato via Donizetti. L'area, proprio per la presenza del luogo di culto, è vigilata. (ANSA).