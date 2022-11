Scuola: firmato l'accordo ministero-sindacati sul rinnovo del contratto dei prof

E' stato firmato tra i sindacati e il ministero dell'Istruzione - a quanto apprende l'ANSA - l'accordo politico per il rinnovo del contratto degli insegnanti 2019-2021. Domani alle 14.00 incontro all'Aran per la firma del contratto vero e proprio. La firma arriva dopo quasi 7 ore (con alcune sospensioni) di trattativa.

È stato raggiunto l'accordo economico sul contratto del comparto Istruzione e Ricerca, che riguarda 1,2 milioni di dipendenti. Lo rende noto il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine del Consiglio dei Ministri di questa sera. L'intesa, che verrà sottoscritta domani, prevede per i docenti un incremento medio pari a 100 euro, a cui si aggiungeranno le risorse del successivo accordo.

"Grande soddisfazione" per il via libera al contratto viene espressa dal ministro Zangrillo. "Si tratta di un accordo molto importante per una categoria che ha un ruolo centrale nella crescita del Paese. Ringrazio Aran e i sindacati per il lavoro svolto, che ci permette di arrivare alla firma entro i tempi previsti".