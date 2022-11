Kiev, probabile ritiro da Kherson è risultato nostra offensiva

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine non conferma nè smentisce il ritiro delle truppe di occupazione russe da Kherson ma "il risultato è frutto della nostra offensiva". Lo afferma il vice capo della direzione operativa principale dello stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina, il generale di brigata Alexei Gromov, nel briefing riportato da Ukrainska Pravda.

"Proprio come il nemico ha lasciato Kiev, ha lasciato l'Isola dei Serpenti, la probabile uscita da Kherson è il risultato delle nostre azioni attive. Direttamente nella direzione di Kherson, le forze di difesa ucraine hanno distrutto le rotte logistiche e il sistema di rifornimento del nemico, violando il suo sistema di comando e controllo. Pertanto, non hanno lasciato al nemico altra scelta che ricorrere alla fuga. Ma al momento non possiamo confermare le informazioni sul cosiddetto ritiro delle truppe russe da Kherson. Continuiamo a condurre l'operazione offensiva secondo il nostro piano". (ANSA).