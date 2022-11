Migranti: da Humanity 1 scesi 99 minori non accompagnati

(ANSA) - CATANIA, 08 NOV - Sono 99 i minorenni non accompagnati scesi dalla nave Humanity 1 e sono stati affidati a strutture idonee: sono 94 ragazzi che sono adesso a Ragusa, e quattro ragazze, tre a Piazza Armerina (Enna) e una a Giarre (Catania). Nella 'distribuzione' si è tenuto conto oltre che della familiarità tra i minorenni, anche dei rapporti di amicizia. Non risultano invece minorenni non accompagnati scesi dalla Geo Barents. E' quanto emerge dai report della Questura di Catania alla procuratrice per i minorenni di Catania, Carla Santocono. L'ufficio si avvale della collaborazione di Save the children e di mediatori culturali nell'ascolto dei minorenni.

Secondo quanto si è appreso si sta svuotando anche il Palaspedini, l'impianto sportivo del Comune di Catania dove sono stati ospitati i 'fragili' scesi dalle due navi ong. Il trasferimento avviene dando la priorità a famiglie con bambini, poi alle donne e, infine, agli uomini. (ANSA).