Iran: arrestato altro sospetto responsabile attacco a Shiraz

(ANSA) - TEHERAN, 31 OTT - L'Iran ha arrestato un secondo sospetto ritenuto responsabile dell'attacco armato contro il mausoleo sciita di Shahcheragh a Shiraz, la scorsa settimana, dove sono morte 15 persone e 40 sono rimaste ferite. Lo ha fatto sapere il ministero dell'Intelligence, Esmail Khatib, come riporta Tasnim, augurandosi che presto possano essere assicurati alla giustizia gli altri responsabili.

L'attentato, mercoledì scorso, è stato rivendicato dall'Isis ma il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha affermato che le proteste, in corso da oltre un mese nel Paese dopo la morte di Mahsa Amini, hanno contribuito a creare le condizioni per l'attacco. (ANSA).