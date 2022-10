Anna May Wong sulle monete Usa, prima asiatica-americana

Star del cinema nei primi del Novecento, icona fashion, paladina dei diritti delle donne asiatiche in un'epoca in cui diversità e rappresentanza erano parole sconosciute ai più: Anna May Wong sarà la prima americana di origine cinese ad apparire sulle monete Usa. Il volto dell'attrice sarà rappresentato sulle monete da 25 centesimi, un valore di certo basso per una donna che dopo aver subito discriminazioni e attacchi razzisti è riuscita a scalare la vetta di Hollywood, ma che ha una grandissima portata simbolica.

Nata a Los Angeles, Anna inizia a recitare a 14 anni e solo tre anni dopo, nel 1922, ottiene il suo primo ruolo da protagonista nel film 'The Toll of the Sea'. Da li' inizia a partecipare a decine di film nonostante il razzismo profondamente radicato nella Hollywood dell'epoca intrisa di stereotipi etnici. A metà degli anni 20 si trasferisce in Europa e poi torna negli Stati Uniti dove, nel 1932, recita nel film 'Shanghai Express' accanto alla Dietrich della quale diventa amica intima.

Nel 1960, l'anno prima della morte a soli 56 anni, ottiene la tanto ambita stella sulla Walk of Fame. Nel 2020 la serie Netflix 'Hollywood' le ha dedicato un episodio che ragiona su quale sarebbe stata la carriera di questa straordinaria interprete se non fosse stata relegata a ruoli secondari o 'esotici'. Prossimamente uscirà un film sulla sua figura di donna e artista, in cui sarà interpretata dalla star del reality 'Crazy Rich Asians', Gemma Chan. Frangetta corta, sopracciglia sottilissime, Wong era anche considerata un'ispirazione in fatto di stile e moda. Amava mescolare abiti tradizionali cinesi a pezzi dell'epoca, come gli abiti con le frange che andavano negli anni 30, a vezzi eccentrici come il collo di volpe bianca o gli orecchini vistosi.

Da lunedì il suo volto comparirà su tutte le monete da un quarto di dollaro, opposto a quello di George Washington. La scelta rientra nell'ambito dell''American Women Quarters Program', che punta a valorizzare le donne che si sono distinte in diversi settori negli Stati Uniti. Il programma ha già riconosciuto, e avviato la produzione quest'anno, di monete con l'attivista, scrittrice e poetessa afroamericana Maya Angelou, la prima americana nello spazio Sally Ride, la leader dei Cherokee Wilma Mankiller e la suffragetta Nina Otero-Warren.