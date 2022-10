Donna morta in casa a Osimo, ipotesi uccisa durante un litigio

(ANSA) - OSIMO, 11 OTT - Si sospetta che sia stata uccisa a forza di botte al culmine di un litigio Ilaria Maiorano, 41 anni, trovata morta in casa, in un casolare di campagna in via Montefanese a Padiglione di Osimo (Ancona). A trovarla sono stati gli operatori del 118, inviati dai carabinieri, allertati a loro volta da una parente della vittima. Quando sono arrivati i militari il marito El Ghaddassi Tarik era ancora lì.

Si sarebbe giustificato dicendo che la donna avrebbe battuto la testa durante una caduta. Da una prima ispezione cadaverica, però, le ferite non sembrano compatibili con una caduta, ma con delle percosse. El Ghaddassi Tarik, già noto alle forze di polizia, era agli arresti domiciliari per una questione di droga. E' stato condotto in caserma dai carabinieri. Lui e Ilaria erano sposati civilmente da 10 anni e, secondo il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni, avevano due figlie, una che frequentava la scuola materna, l'altra le elementari. (ANSA).