In auto a dormire o a fare compere, indagati 6 dipendenti Comune

(ANSA) - SANTA DOMENICA VITTORIA, 05 OTT - Timbravano il badge di entrata e poi si assentavano dal luogo di lavoro svolgendo attività di natura personale, "percependo indebitamente lo stipendio", lo affermano i carabinieri che stamattina hanno applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura della Repubblica a Messina, nei confronti di sei dipendenti del Comune di Santa Domenica Vittoria addetti allo svolgimento di mansioni d'ufficio o alla manutenzione di impianti comunali e del verde pubblico.

"In particolare, i dipendenti comunali, dall'ottobre 2021 al marzo 2022, sono stati notati fare compere in vari esercizi commerciali, rientrare nelle loro abitazioni, dove rimanevano per lunghi periodi di tempo, recarsi nei fondi agricoli di loro proprietà o rimanere in auto a dormire", spiegano gli investigatori. (ANSA).