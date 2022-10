La 'Vespucci' a Venezia per il Seapower Symposium

(ANSA) - VENEZIA, 04 OTT - La splendida Amerigo Vespucci, la nave più antica della Marina Militare, è approdata a Venezia, attraccando in Riva san Biasio, in occasione della tredicesima edizione del "Trans - Regional Seapower Symposium of the wider Mediterranean", forum marittimo internazionale che si svolgerà dal 5 al 7 ottobre all'Arsenale di Venezia, al quale parteciperanno oltre 60 Marine e 80 organizzazioni internazionali. Con i suoi 91 anni, la 'Vespucci' è stata anche definita la nave più bella del mondo. E' una nave a vela con motore, con tre alberi verticali più il bompresso obliquo a prora, a tutti gli effetti un quarto albero. L'equipaggio è normalmente composto da circa 260 militari, di cui una quarantina donne, ma nel periodo estivo - con l'arrivo degli allievi e dello staff dell'Accademia Navale - l'equipaggio supera le 400 persone.

E' la 27/a volta che la nave simbolo della Marina approda a Venezia. (ANSA).