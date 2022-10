Colpi pistola contro studio medico in Calabria

(ANSA) - TAURIANOVA, 01 OTT - Persone non identificate hanno sparato sei colpi di pistola a Taurianova contro la serranda dello studio medico di cui é titolare Francesco Nasso, primario del reparto di Medicina dell'ospedale di Polistena. L'episodio risale alla scorsa notte, me se n'é avuta notizia soltanto stasera.

Nasso ha denunciato l'intimidazione al Commissariato di polizia di Taurianova. Il professionista é stato sentito dagli investigatori, ma non avrebbe fornito indicazioni, secondo quanto si é appreso, circa la matrice dell'episodio.

L'ipotesi che viene considerata più plausibile, comunque, é che il movente dell'intimidazione sia legato all'attività professionale di Nasso. (ANSA).