Spray urticante in liceo Trieste, malori e scuola evacuata

(ANSA) - TRIESTE, 30 SET - Indagini dei Carabinieri sono in corso dopo che questa mattina una sostanza urticante, presumibilmente uno spray al peperoncino, è stata spruzzata nell'androne di un istituto scolastico di Trieste e alcuni studenti hanno cominciato ad accusare malori.

La scuola, il liceo Carducci di via Corsi, è stata evacuata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco per verificare la situazione di sicurezza dell'istituto. Tra gli studenti che hanno accusato malori, sette sono ricorsi alle cure sanitarie sul posto, senza la necessità di ricovero in ospedale.

Le indagini proseguono per accertare quale tipo di sostanza sia stato diffuso e valutare eventuali responsabilità in merito all'interruzione di servizio pubblico e alla pericolosità dell'accaduto. (ANSA).