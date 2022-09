Droga: sequestrata grossa piantagione cannabis nell'Ofantino

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Una piantagione con circa 300 pienate di cannabis è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri in un terreno demaniale nelle campagne di Trinitapoli, centro Ofantino della provincia di Barletta - Andria - Trani, in contrada Posta Pila.

Le piante, nascoste dalla vegetazione spontanea dell'area, erano pronte per essere tagliate, essiccate e vendute come droga. Sul mercato degli stupefacenti, secondo gli investigatori, avrebbero fruttato circa un milione di euro a giudicare dalla qualità, dal quantitativo di principio attivo contenuto, e dalla quantità di dosi che ne avrebbero ricavato, almeno 750.000. (ANSA).