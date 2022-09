Ciclista 46enne muore investito da un'auto nel Brindisino

(ANSA) - BRINDISI, 25 SET - Un 46enne di San Michele Salentino (Brindisi) è morto dopo essere stato investito da un'automobile mentre era in sella alla sua bicicletta.

L'incidente è avvenuto questa mattina sulla provinciale 29 tra Ostuni e San Michele Salentino. L'autista, un 22enne, si è fermato per prestare i primi soccorsi, vani però i tentativi di soccorso. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale. (ANSA).