Usa: colletto della giudice Ginsburg venduto a 176 mila dollari

(ANSA) - NEW YORK, 19 SET - Un colletto giudiziario della defunta giudice della Corte Suprema americana Ruth Bader Ginsburg è stato venduto a oltre 176 mila dollari. L'asta è stata organizzata da Bonhams e comprendeva altri 75 oggetti della giudice icona dei diritti delle donne morta a causa di un cancro nel 2020. In particolare il colletto è in oro con delle perline di vetro ed è stato l'oggetto della collezione venduto al prezzo più alto. Il totale dell'incasso è stato di circa 517 mila dollari. Il ricavato andrà in beneficienza.

Sempre la casa d'aste Bonhams qualche mese fa ha gestito la vendita dei libri di 'Rbg' ottenendo 2,3 milioni di dollari mentre lo scorso aprile circa 150 suoi oggetti personali sono stati venduti a oltre 800 mila dollari a favore della Washington National Opera, una delle passioni della Ginsburg. (ANSA).