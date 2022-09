Marche, il cane Rocco non riesce a scappare, in salvo sul letto

Rocco, un golden retriever di 8 anni, si è salvato per miracolo dall'alluvione che ha colpito le Marche. "È saltato sul mio letto - racconta Massimo, il proprietario, all'ANSA - e lì è rimasto per oltre due ore, fino a quando non siamo rientrati in casa e l'abbiamo messo definitivamente al sicuro".

È una delle tante storie che arrivano da Pianello di Ostra, la frazione più colpita dall'alluvione. Rocco ha ancora il pelo bagnato e appiccicato di fango:

"Quando la piena è entrata nel nostro alloggio - aggiunge Massimo - il cane non siamo riusciti a prenderlo e noi siamo stati costretti a uscire in fretta con la pena nel cuore, perché Rocco è come un bambino, è uno di casa". "Ma è soprattutto un cane tanto intelligente, tanto che non ha esitato a mettersi in salvo scegliendo il luogo a lui più sicuro", conclude il padrone dell'animale.