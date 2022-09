Esplosione in fabbrica fuochi d'artificio, un morto

Una persona è morta in una esplosione avvenuta stamane intorno alle 7.30 a Belpasso (Catania) nella fabbrica di fuochi d'artificio Vaccalluzzo. All'esplosione non è seguito un incendio. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per i necessari accertamenti e la messa in sicurezza.

La vittima è Antonino Vaccalluzzo, di 62 anni, uno dei proprietari della fabbrica. Secondo quanto accertato, l'esplosione è avvenuta all'esterno della struttura, mentre l'uomo stava lavorando con della polvere pirica. La deflagrazione non avrebbe causato danni alla fabbrica né fatto scaturire un incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Belpasso, reparto operativo del comando provinciale di Catania insieme con gli artificieri dell'Arma. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.