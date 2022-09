'Ndrangheta: tra fermati Dda Milano pure ex Isola dei Famosi

(ANSA) - MILANO, 06 SET - Tra i 13 destinatari del provvedimento di fermo in corso di esecuzione da stamane nell'ambito di una indagine coordinata dalla dda milanese e condotta dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Gdf di Milano e Pavia, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma, c'è anche Franco Terlizzi, ex pugile e pr dell'Hollywood, passato alla ribalta delle cronache per aver partecipato negli scorsi anni all'Isola dei Famosi. Terlizzi, secondo gli accertamenti, sarebbe uno dei prestanome di Davide Flachi, il figlio di Pepè, il boss della Comasina morto a gennaio. (ANSA).