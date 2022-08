Sversamento idrocarburi:Monfalcone chiede risarcimento danni

(ANSA) - TRIESTE, 26 AGO - La sindaca di Monfalcone (Gorizia) ha inviato una richiesta di risarcimento danni per "i danni patiti e patiendi" dal Comune per lo sversamento in mare il 22 agosto scorso, di carburante molto inquinante heavy fuel oil nel bacino portuale e lungo il litorale anche balneabile. Nella lettera, inviata a SAMER & CO. SHIPPING S.P.A. e al Comandante della nave AL SAAD Dmity Podkolzin nonché alla Zeaborn Ship Management GmbH & Cie KG Ludvwig Erhard, si precisa che "l'esatta quantificazione del danno materiale e non patrimoniale sarà possibile solo all'esito della compiuta consulenza tecnica che verrà disposta, nonché all'esito di ogni ulteriore operazione e di ripristino dell'area".

Il Comune di Monfalcone ricorda che l'incidente ha richiesto l'intervento di Capitaneria di Porto, Protezione Civile comunale e Servizio Tecnico del Comune, e l'attività di ditte specializzate per "arginare e rimediare per quanto possibile allo sversamento di heavy fuel oil, materiale molto inquinante, in prossimità del litorale e delle zone balneabili" senza tuttavia che sia stato "possibile circoscrivere completamente l'area interessata e parte delle sostanze si sono riversate sul litorale". Dunque, los versamento ha causato "anche indiretti danni economici e di immagine all'Amministrazione Comunale e alla città tutta". (ANSA).