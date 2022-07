Meteo: stop a quarta ondata di calore, senza eccessi fino a lunedì

Si prospetta tra domani e lunedì una fase con temperature nella media o leggermente sopra, ma senza eccessi. Secondo le previsioni di Meteo Expert, si esaurisce così la quarta ondata di calore di questo 2022, decisamente lunga ed eccezionalmente intensa, contrassegnata da numerosi record di caldo registrati al Nord.

Una perturbazione, ricorda il portale meteo, ha raggiunto ieri il Nord e nelle prossime ore scivolerà lungo la penisola, indebolendosi gradualmente. Oggi nelle regioni settentrionali il tempo è già in miglioramento, con schiarite soprattutto nei settori occidentali, mentre sarà soprattutto il Centro a vivere una giornata contrassegnata da locali episodi di instabilità. I temporali nel pomeriggio si concentreranno in particolare tra le zone interne e il lato adriatico, con qualche sconfinamento verso parte del Sud. Domani, precisa Meteo Expert, la giornata sarà in generale più stabile, a parte ancora qualche episodio di instabilità possibile nelle zone interne del basso Lazio e del Sud peninsulare. L'avanzata del fronte è accompagnata dall'instaurarsi di venti settentrionali che andranno a interessare anche le regioni meridionali, mettendo fine al caldo intenso.

La tregua però potrebbe durare poco: le attuali proiezioni, conclude Meteo Expert, lasciano già intravedere il graduale ritorno dell'Anticiclone Nord-Africano che, nel corso della prossima settimana, favorirà condizioni di tempo soleggiato e temperature in crescita con probabile ritorno del caldo intenso, specie da metà settimana.