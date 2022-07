Brucia la California. Ordine di evacuazione per 6.000 persone a causa di un violento incendio. Lo riportano i media americani, sottolineando come a causa delle fiamme che divampano non lontano dal parco Yosemite sono senza elettricità oltre 2.000 abitazioni.

Incendio in California, le immagini aeree dello spaventoso 'Oak Fire'