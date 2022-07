Italia assediata dal caldo, venerdì 16 città da bollino rosso

Le città da bollino rosso per il rischio elevato di ondate di calore passeranno dalle 9 di oggi alle 14 di domani e alle 16 di venerdì. Quelle che già oggi hanno il bollino rosso, e lo manterranno per i prossimi due giorni, sono: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma. Il numero salirà a 14 domani quando si affiancheranno Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Viterbo. Mentre venerdì l'allerta rosso si estenderà anche a Verona e Trieste. E' quanto indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che monitora quotidianamente 27 città capoluogo di provincia.

Agenzia ANSA L'Europa boccheggia per il caldo, 40 gradi in Gran Bretagna - Cronaca Temperature record dalla Francia alla Germania fino in Svezia (ANSA)

'TROPPO CALDO', CHIUDE LA SKI-AREA DEL GHIACCIAIO DELLO STELVIO

"Oggi purtroppo dopo un periodo con temperature altissime, con lo zero termico oltre i 4400 metri, ci siamo arresi e dobbiamo comunicare nostro malgrado la sospensione temporanea dello sci al ghiacciaio dello Stelvio". Lo ha comunicato Umberto Capitani, il gestore degli impianti di risalita in Alta Valtellina, al confine con la provincia di Bolzano, dove si pratica lo sci estivo, da giugno a novembre. "Resteranno al momento in funzione solamente le Funivie per i pedoni - spiega l'imprenditore titolare anche di alberghi a Bormio -. Siamo fiduciosi che con le prime perturbazioni possa migliorare la situazione attuale e si possano riaprire anche le piste per gli allenamenti delle Nazionali di sci e per i turisti. Speriamo che il meteo ponga le condizioni per tornare a sciare".