L'Europa boccheggia per il caldo, 40 gradi in Gran Bretagna

Caldo record, siccità, incendi: in gran parte d'Europa le temperature estreme stanno causando vittime e danni pesantissimi. I meteorologi segnalano che l'ondata di afa dovrebbe raggiungere il picco in queste ore, ma ammoniscono che comunque il termometro rimarrà al di sopra dei livelli di guardia ancora per diversi giorni.

Caldo record in Gran Bretagna, londinesi fanno un tuffo nel lago di Hyde Park

In Inghilterra, per la prima volta nella storia sono stati superati i 40 gradi a Londra. Nell'area di Heathrow sono stati infatti registrati 40,2 gradi, mentre si propagano anche i primi incendi nei boschi e nella cintura della capitale: fenomeni non comuni nelle isole britanniche.

Caldo record in Inghilterra, i cittadini di Worksop: 'Tutto si e' fermato'





In Francia la situazione è ancora più critica: in 64 comuni, principalmente lungo la costa atlantica, è stato battuto il record assoluto di caldo, ha reso noto Météo France, mentre da giorni continuano a divampare diversi devastanti roghi che hanno imposto l'evacuazione di decine di migliaia di persone, in particolare in Gironda, e distrutto centinaia di ettari di boschi e vegetazione, con le temperature che sono ancora in aumento, tra i 37 e i 40 gradi nell'est. Nantes, vicino alla costa atlantica, ha registrato ieri 42°C, frantumando il precedente massimo di 40,3°C, fissato nel 1949.



In Portogallo giovedì scorso sono stati raggiunti 47 gradi, un record per luglio, mentre in Spagna l'attuale ondata di incendi rappresenta l'emergenza di questo tipo "più importante" da quando ci sono statistiche, ha detto Leonardo Marcos, direttore generale della Protezione Civile iberica. Sono sei i fronti di fiamme attivi che al momento preoccupano di più. Uno di questi riguarda la provincia di Zamora, dove sono già state evacuate circa 5.800 persone da 34 piccoli centri urbani.

Incendi: Spagna, rogo nel parco eolico di Valmediano vicino a Zamora

In Germania, il servizio meteorologico tedesco DWD prevede per le prossime ore che il record storico di 41,2 gradi verrà quantomeno eguagliato nelle aree lungo il fiume Reno. Anche nei Paesi Bassi hanno registrato la giornata di luglio più calda di sempre con 37,3°C a Maastricht, e si prevede che le temperature continuino a salire. E ancora più a nord non va molto meglio: l'Istituto meteorologico e idrologico svedese ha emesso per domani un avviso arancione per temperature estremamente elevate di circa 35 gradi nel nord-est del Götaland e nel sud della Svealand, la parte meridionale del paese.

Caldo: Belgio, zoo decide misure speciali per proteggere gli animali

Di fatto, secondo Meteoallarm, il sito web ufficiale dei servizi meteorologici nazionali europei, avvisi di caldo oggi erano in vigore in almeno 21 Paesi, dall'Irlanda alla Grecia.

Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), le temperature nel Continente dovrebbero raggiungere il picco oggi, ma potrebbero comunque rimanere sopra la norma fino alla metà della prossima settimana. E tali episodi "saranno sempre più frequenti nei prossimi decenni" a causa dei cambiamenti climatici, ha d'altro canto ammonito da Ginevra il segretario generale dell'organizzazione, Petteri Taalas.