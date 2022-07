Riapre a Roma la Locanda dei Girasoli gestita da ragazzi diversamente abili

Carlo nascerà a ottobre. I genitori hanno scoperto che ha la sindrome di Down. E hanno deciso di portare avanti la gravidanza. "Sono contenta perché riapre una realtà importante, e qui mio figlio potrà certamente venire", spiega la mamma, Mariuccia, incinta al sesto mese, oggi alla cerimonia di consegna delle chiavi con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.



Dopo 22 anni di attività, la "Locanda dei Girasoli", allora in zona Tuscolana, aveva chiuso nel gennaio 2022, anche a causa degli effetti del lockdown, delle restrizioni imposte dal Covid e dei guai economici che ne erano seguiti.



Ora è pronto a ripartire. La realtà sarà gestita dal Consorzio Sociale "Sintesi" onlus che dal 1999 offre lavoro a tanti ragazzi e ragazze con la sindrome di down. Qui lavoreranno 25 di loro, accompagnati da uno staff di una decina di persone, compreso uno psicologo. I lavori di ristrutturazione dovrebbero partire a settembre e a Natale è prevista la vera e propria riapertura, spiega Enzo Rimicci, presidente della Locanda e del Consorzio Sintesi. La nuova vita del ristorante ricomincia dai locali in via Taranto dell'Ater, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale del comune di Roma, sequestrati a Forza Nuova e consegnati alla cooperativa Consorzio Sintesi dalla Regione Lazio, in seguito alla vittoria di un bando nel 2019.



"Avevamo quasi perso le speranze", chiosa Zingaretti durante la cerimonia. "E invece siamo felici di questa che è davvero una bella notizia". A ricevere le chiavi del locale Anna, visibilmente emozionata. "Lei lavora qui da circa 13 anni e per lei questa è la sua vita e la sua autonomia", dice la mamma, Gabriella.



La Locanda dei girasoli nasce proprio dall'iniziativa di un gruppo di genitori di ragazzi e ragazze con la sindrome di Down per dare loro "un futuro di autonomia e dignità". Il ristorante avrà circa 150 coperti, l'affitto verrà pagato dalla riapertura effettiva dell'attività e sarà, in virtù del bando, calmierato al 60%. L'assegnazione durerà 6 anni più 6. "Vogliamo anche fare attività culturali e musica dal vivo", conclude Rimicci.