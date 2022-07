Renzi: 'Si può andare avanti anche senza M5s, pentastellati decidano cosa fare'

Una verifica di maggioranza, come chiesto dal presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "se il Movimento Cinque Stelle se ne va, a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme con il presidente del Consiglio". Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso di un punto stampa a Milano. "È chiaro - aggiunge - che se non c'è più il Movimento, per me si può andare avanti anche senza, ma bisogna vedere se ci sono la volontà e i numeri, e su che cosa. Qui c'è da non perdere i soldi europei, il Pnrr, da fare la legge di bilancio, poi forse qualcuno vuole fare la legge elettorale".

"Il Movimento Cinque Stelle ci faccia sapere. Penso che il Paese non possa più aspettare", ha detto Renzi, nel corso di un punto stampa a Milano. "C'è bisogno di rimettersi in moto - aggiunge - e che il governo Draghi possa governare, se vogliono andare ad elezioni si vada a elezioni, se vogliono andare avanti con questo governo si vada avanti con questo governo - ed è la scelta che noi preferiamo - se si vuole fare un Draghi bis lo si faccia, ma non si può più fare aspettare la gente. Perché quello che sta accadendo a livello internazionale è gravissimo".

"Conte ormai è un clown a fine carriera, di quelli che non fanno più ridere. Il M5S decida cosa fare, ma la smetta di giocare sulla pelle dei cittadini", ha poi scritto su Twitter Renzi.