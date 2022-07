Truffa Superbonus,Gdf sequestra 54 mln di crediti di imposta

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 LUG - Una gigantesca truffa legata al Superbonus edilizio è stata scoperta dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Campobasso. Dopo una serie di complessi accertamenti nelle ultime ore è stato eseguito un sequestro preventivo di numerosi cassetti fiscali dove risultano giacenti circa 54 milioni di crediti d'imposta relativi a un illecito utilizzo di risorse pubbliche. Risultano coinvolte diverse imprese ediili, tra queste due molisane, i cui legali sono indagati per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica ed emissione di fatture false per operazioni inesistenti.

L'attività di indagine è partita dalla Finanza di Campobasso che ha compiuto accertamenti sull'indebito conseguimento di crediti di imposta per lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico previsti dal Decreto Rilancio.

"La misura cautelare del sequestro - spiegano gli investigatori - si è resa necessaria per evitare l'introduzione e la circolazione, nel circuito economico legale, di crediti di imposta fittizi che avrebbero potuto essere portati indebitamente in compensazione o ceduti a ignari intermediari finanziari, ai fini della loro negoziazione e conseguente monetizzazione". Proprio in merito a un episodio di illecita monetizzazione di crediti di imposta fittizi è stato eseguito anche il sequestro preventivo di una somma di 425mila euro a carico di una persona che era riuscita nel frattempo a conseguire la liquidità di parte dei crediti di imposta illeciti. (ANSA).