Bimbi rimasti intossicati in una piscina a Milano, tre sono in ospedale

A causa degli eccessivi vapori inalati - spiegano i vigili del fuoco - il personale del 118 ha portato in ospedale quattro persone, un adulto e tre dei ventotto bambini dai 3 ai 5 anni che stamani sono rimasti intossicati in una piscina in via Procaccini a Milano. I tre bambini e l'adulto hanno accusato i sintomi più acuti. Nessuno dei quattro sarebbe in condizioni preoccupanti.

Poche ore fa, ventotto bambini sono rimasti leggermente intossicati dopo aver inalato vapori all'interno delle Piscine "Jacarandà" di via Procaccini a Milano. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco che stanno effettuando le opere di bonifica per individuare anche le cause dell'intossicazione.



