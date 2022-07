Papa: un cristiano si riconosce se porta la pace

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 03 LUG - "Il segno distintivo" del cristiano è portare pace. Lo ha detto il Papa nell'omelia della Messa a San Pietro celebrata per i congolesi dopo il rinvio del suo viaggio in Africa a causa dei dolori al ginocchio.

"Il cristiano è portatore di pace, perché Cristo è la pace.

Da questo si riconosce se siamo suoi. Se invece diffondiamo chiacchiere e sospetti, creiamo divisioni, ostacoliamo la comunione, mettiamo la nostra appartenenza davanti a tutto, non agiamo in nome di Gesù. Chi fomenta rancore, incita all'odio, scavalca gli altri, non lavora per Gesù, non porta la sua pace.

Oggi, cari fratelli e sorelle, preghiamo per la pace e la riconciliazione nella Repubblica Democratica del Congo, tanto ferita e sfruttata", ha detto ai congolesi.

Il Papa ha sottolineato anche che un cristiano deve essere "pacifico" e questo non vuol dire essere "ingenuo". (ANSA).