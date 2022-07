'Strappo' in centro Milano, rubato orologio da 700mila euro

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Due orologi preziosi, uno del valore dichiarato di 700mila euro, sono stati rubati ieri a Milano, uno in corso Venezia, l'altro all'angolo tra via Marina e via Palestro, nel pieno centro cittadino.

Il primo furto è accaduto in corso Venezia, dove un uomo di 58 anni si è visto strappare da un ladro un orologio Richard Mille che, agli agenti della Volante, ha detto valere 700mila euro.

Valeva invece 'solo' 40mila euro l'orologio che si è visto strappare uno statunitense di 62 anni, residente in Florida, all'angolo tra via Marina e via Palestro.

A entrare in azione, in questo caso, un uomo che gli ha strappato il Rolex ed è fuggito in sella a uno scooter guidato da un complice. (ANSA).