Pride: Decaro con fascia arcobaleno, a Bari diritto di amare

(ANSA) - BARI, 02 LUG - In attesa della partenza del corteo del 'Pride' nel capoluogo pugliese, il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, ha pubblicato una foto su Facebook in cui è ritratto nella sua stanza, in Comune, mentre indossa una fascia arcobaleno guardandosi allo specchio, sorridente. "Bari - si legge nel post - la città dei diritti. Il diritto di amare. Il diritto di essere se stessi". Il corteo partirà alle 16 e sfilerà per le vie del centro fino al lungomare. (ANSA).