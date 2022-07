Incendio su nave porta container a largo Bari, fiamme spente

(ANSA) - BARI, 02 LUG - Un principio di incendio si è sviluppato questa mattina all'alba in una delle stive della nave portacontainer Cerus, battente bandiera del Kenya, lunga 220 metri , che navigava al largo di Bari . Le fiamme sono state già soffocate dai sistemi anti incendio della nave con la chiusura e sigillatura della stiva interessata, e pompando rilevanti quantitativi di CO2. Non ci sono feriti. Essendoci, in ogni caso, la necessità di verificare cause e conseguenze dell'incendio, d'intesa tra Direzione Marittima di Bari, Capitaneria di porto di Brindisi e Adspmam, la nave che è partita da Koper in Slovania diretta a Misurata (Libia), è stata dirottata verso il porto di Brindisi dove resterà in rada tutta la giornata per un'ispezione dei vigili del fuoco. (ANSA).