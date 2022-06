Covid: l'Ema avvia l'esame del vaccino Moderna adattato a Omicron

L'Agenzia europea del farmaco, Ema, ha iniziato la revisione a rotazione per una versione di Spikevax, il vaccino di Moderna contro il Covid, adattata per fornire protezione contro il ceppo originale di Sars-Cov-2 e contro la variante Omicron.

La revisione, annuncia Ema, si concentrerà inizialmente sui dati di studi di laboratorio (dati non clinici) e sui dati sulla chimica, la produzione e i controlli, che si riferiscono alla produzione del vaccino.

L'Ema riceverà più dati mentre l'azienda progredirà nello sviluppo del vaccino bivalente, inclusi quelli sulla risposta immunitaria contro il ceppo originale e la variante Omicron di preoccupazione. L'Agenzia del farmaco sarà così in grado di valutare i dati non appena disponibili.

La revisione continuerà fino a quando non ci saranno dati sufficienti per la domanda formale. La composizione dei vaccini Covid-19 adattati, sottolinea Ema, dipenderà in ultima analisi dalle raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche e dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché le considerazioni degli organismi di regolamentazione quali l'Ema e altri membri della Coalizione internazionale delle autorità di regolamentazione dei medicinali (Icmra), che stanno lavorando in stretta collaborazione per determinare i ceppi appropriati per i vaccini Covid adattati.